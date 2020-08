Seconda ondata Covid, Cremona si prepara

CREMONA (9 agosto 2020) - Ad ognuno il suo compito: mentre la terapia intensiva di Cremona al momento deve rimanere Covid free convogliando i pazienti verso la rianimazione di Pavia, tra le cinque realtà scelte da Regione per questo ruolo, l’Ospedale Maggiore è stato invece designato per essere uno dei 17 hub in Lombardia in grado di accogliere i pazienti Covid più gravi, provenienti anche da Crema, Lodi e territori limitrofi, in caso di una seconda ondata pandemica. E’ questo uno dei punti sui quali Asst Cremona sta lavorando per mettere a punto le sue strategie in vista dell’autunno, quando si teme possa arrivare la nuova emergenza sanitaria. L’attività è già febbrile: continui i contatti con Ats e giornaliere le riunioni per coordinare tutti gli attori principali della catena della prevenzione, il cordone sanitario che dovrà difendere Cremona e il suo territorio da un nuovo potenziale attacco. «Stiamo elaborando protocolli a più livelli di gravità – spiega il direttore sanitario Rosario Canino – . Ad ogni scenario dovranno scattare reazioni adeguate. I percorsi di separazione tra Covid e Covid free sono già stati attivati da tempo e vanno mantenuti, così come si sta proseguendo nel perfezionamento dei protocolli di cura con le terapie sperimentali che anche a Cremona sono state adottate. L’impegno ora è quello strutturale: riorganizzazione di alcune porzioni dell’ospedale, rafforzamento dell’organico e utilizzo della tecnologia».

