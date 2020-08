Aumentano guariti e dimessi, diminuiscono i ricoveri

CREMONA (8 agosto 2020) - Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati analizzati solo 6.382 tamponi e i nuovi casi di positività al Covid sono risultati 76 (2 in provincia di Cremona). Mentre resta stabile il numero dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva (9) scende di 8 unità quello degli ospedalizzati in reparti di Medicina generale. Cresce il numero dei guariti e dei dimessi (+171). Sale ancora il numero delle vittime (+3) e il totale nella regione è di 16.832 decessi a causa della pandemia



I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 6.382, totale complessivo: 1.358.872

- i nuovi casi positivi: 76 (di cui 11 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo:74.403 (+171 ), di cui 72.980 dimessi e 1.423 guariti

- in terapia intensiva: 9 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 162 (-8 )

- i decessi, totale complessivo: 16.832 (+3 )



I nuovi casi per provincia:

Milano: 24, di cui 9 a Milano città;

Bergamo: 7 ;

Brescia: 5 ;

Como: 1 ;

Cremona: 2 ;

Lecco: 0 ;

Lodi: 3 ;

Mantova: 20 ;*

Monza e Brianza: 2 ;

Pavia: 0 ;

Sondrio: 1 ;

Varese: 7.