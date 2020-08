Vive in strada, un’auto come rifugio

CREMONA (8 agosto 2020) - Da settimane dorme per strada, a volte trova rifugio in una vecchia automobile; in precedenza trascorreva le notti nel vano di carico del furgone di un conoscente. Alfredo (nome di fantasia) sopravvive grazie alla solidarietà dei residenti e dei commercianti del quartiere Po, lo stesso dove aveva abitato per tre anni – fino al 2016 – prima di essere sfrattato: «Non avevo i soldi per l’affitto», dice con un sorriso amaro che stona con gli occhi grandi e chiari. Alfredo ha 54 anni: la barba bianca, la pelle cotta dal sole e il corpo smagrito raccontano di una vita difficile.

