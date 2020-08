Civico Cimitero, riapre l'ingresso da via dei Cipressi

CREMONA (7 agosto 2020) - Da domani, sabato 8 agosto, si potrà accedere al Civico Cimitero anche dall'ingresso di via dei Cipressi. Sono infatti terminati oggi i lavori di ripristino delle aree interne. E' stato infatti sistemato il terreno nelle vicinanze del Polo della cremazione dove erano ancora presenti le tracce dei container noleggiati per sistemare le salme durante il periodo dell'emergenza sanitaria. Rimesso in ordine anche il campo 2 dove, appena prima dell'emergenza, erano avvenute le estumulazioni: qui il terreno è stato livellato. Ripristinate così, per rispetto ai defunti e di chi reca in visita, le condizioni di decoro nelle zone adiacenti, da domani l'ingresso al Civico Cimitero di via dei Cipressi diventa di nuovo fruibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO