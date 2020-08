5 generazioni: festa con Iris e il trisavolo

CASALBUTTANO/CASTELVERDE (8 agosto 2020) - Con la nascita della piccola Iris si è raggiunto il ragguardevole traguardo delle 5 generazioni: è la storia della famiglia Cerri che inizia con il trisavolo, l’85enne di Castelverde Gianpietro Cerri, e prosegue, di figlio in figlio passando da Casalbuttano, fino alla neonata Iris Chirico. Per una nascita che, almeno in tempi recenti, segna un qualcosa di a suo modo storico per il territorio dato che la bisnonna Milena ha 60 anni, il nonno Juri di anni ne ha solamente 42 e ancor più giovani sono i genitori, il 22enne Vittorio e la compagna Chiara. Un piccolo record che la famiglia ha voluto celebrare ritrovandosi tutti insieme per scattare una foto ricordo. «Una grandissima soddisfazione – spiega Milena – che sancisce un accadimento raro nel senso che è molto difficile che il trisavolo sia ancora in vita alla nascita della quinta generazione. Invece siamo diventati tutti genitori in giovane età e ora, tutti insieme, ci stiamo godendo questo bel momento di famiglia. Dopo mesi difficili caratterizzati dal lockdown e da notizie negative questa nascita rappresenta un inno alla gioia, il trionfo della vita e dell’unità famigliare».





