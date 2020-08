Debuttano i "Venerdì d’agosto": appuntamenti culturali e musica live nei bar

CREMONA (7 agosto 2020) - Appuntamenti culturali, musica live nei bar, estensione dell’isola pedonale. Questi, in estrema sintesi, gli ingredienti dei Venerdì d’agosto, iniziativa promossa dal Comune, d’intesa con il DUC (Distretto Urbano del Commercio), per contribuire al rilancio del centro cittadino e della vita relazionale dopo l’emergenza che ha contrassegnato i mesi passati.

Il debutto è per venerdì 14 agosto, si proseguirà poi il 21 ed il 28 agosto. Dalle ore 20 e sino alle 24 sarà estesa l’isola pedonale con il blocco della circolazione in corrispondenza dei varchi di via Manzoni e via Verdi che saranno presidiati da agenti della Polizia Locale. Sperimentazione questa che viene realizzata in base agli indirizzi dati dal Consiglio Comunale. Gli esercizi pubblici del centro storico si sono resi disponibili a partecipare all'iniziativa. In Pinacoteca, al Museo di Storia Naturale e al Museo Archeologico sono in programma visite guidate a tema che proseguiranno per l’intera estate, mentre il venerdì, rimarranno aperti sino alle 22. Si ricorda che sabato 15 agosto tutte le sedi espositive appartenenti al Sistema museale resteranno aperte, ad eccezione del Museo della Civiltà Contadina che è chiuso per il periodo estivo.

Dal 21 al 24 agosto si svolge inoltre il Porte Aperte Festival che vede il patrocinio e la collaborazione del Comune. Insomma, venerdì d’agosto tutti da vivere, ma anche un’estate con altri eventi pensati per chi resta in città. Il programma dettagliato di ogni venerdì si potrà consultare sul sito Turismo a Cremona www.turismocremona.it così da rimanere sempre aggiornati.

“Pensiamo che la nuova rassegna rappresenti una occasione di rilancio e ripartenza ulteriore per la città, ma anche e soprattutto un momento di promozione per il territorio, in questo difficile momento di ripresa economica e sociale di Cremona. E’ un’ulteriore tangibile testimonianza di quanto la collaborazione possa valorizzare l’identità di Cremona. Proprio per questo possiamo affermare che i ‘Venerdì d'Agosto’ abbiano come protagonista il centro storico, la città, grazie alla ricchezza culturale e sociale, che tutto questo rappresenta, un punto di eccellenza della nostra offerta turistica e in una logica urbana condivisa e coordinata”, dichiarano al riguardo gli Assessore Barbara Manfredini e Luca Burgazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO