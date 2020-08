Tappa in città per “Vento lento”

CREMONA (7 agosto 2020) - Accolta in piazza del Comune dall’Assessore alla Mobilità sostenibile Simona Pasquali e dall’Assessore allo Sport Luca Zanacchi una delegazione di cittadini del Comune di Pianezza (To), nell’ambito dell’iniziativa "Vento Lento", un tour del Nord Italia in bicicletta, promosso dal Comune di Pianezza e dall’Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani (A.I.G.P.), finalizzato alla valorizzazione della mobilità sostenibile. Tra i partecipanti c’era anche una persona affetta dal Morbo di Parkinson. Capeggiati da Antonio Garzena, un gruppo di cittadini e un’intera famiglia di Pianezza, hanno inforcato la bicicletta in direzione Venezia. Hanno fatto tappa a Chivasso, Casale, Pavia e Piacenza. Dopo Cremona hanno proseguito il loro tour in direzione Mantova, quindi si dirigeranno verso Rovigo, Chioggia per giungere lunedì 10 agosto a Venezia.

Come avvenuto nelle altre città, hanno portato un appello alle varie amministrazioni per sostenere la creazione di nuove piste ciclabili in modo che tutti ne possano usufruire. L’obiettivo è promuoverne l’utilizzo e la manutenzione, dove diventa necessario un progetto condiviso con le regioni per ottenere i sostegni economici per valorizzare questi percorsi alternativi.

Appello accolto dagli assessori Pasquali e Zanacchi che, a nome dell’Amministrazione comunale, hanno fatto presente che il Comune di Cremona è impegnato da tempo su questo fronte ed è parte attiva anche nella realizzazione del progetto della ciclovia VenTo, percorso ciclabile turistico per collegare Torino con Venezia, spezzone italiano dell'EuroVelo 8, nato da un'idea del dipartimento di architettura e pianificazione del Politecnico di Milano, e che consiste in un tracciato di circa 680 chilometri lungo il Po.

