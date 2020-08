Rapina, sequestro di persona, detenzione illegale di armi e droga: in carcere 34enne

CASTELVERDE (7 agosto 2020) - Nella tarda serata del 5 agosto i militari della Stazione Carabinieri di Castelverde, dando seguito all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Mantova, hanno provveduto a rintracciare un 34enne, pluripregiudicato già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per il porto abusivo di armi. Il provvedimento scaturisce dal decreto della misura detentiva in carcere per il cumulo di pena emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona, con fine pena 2027, per i reati di rapina, sequestro di persona, detenzione illegale di armi e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, con alcuni complici, aveva messo in atto una rapina con sequestro di persona a danno di un anziano residente a Cavatigozzi. Il soggetto, terminate le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Cremona, dove sconterà il periodo di detenzione.

