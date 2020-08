Bianchi e la sua bici: Monticelli-Roma in giornata

MONTICELLI (7 agosto 2020) - Altra impresa sulle due ruote per l’impiegato e ciclista amatoriale 52enne Michele Bianchi, che in sella alla sua bicicletta si è nuovamente messo alla prova: dopo la sfida dell’agosto 2019, quando in 18 giorni aveva raggiunto Capo Nord percorrendo 4.500 chilometri, mercoledì scorso ne ha affrontati quasi 555 pedalando per 21 ore e 20 minuti da Piacenza a Roma. Praticamente in giornata.

Non sono mancati gli imprevisti, compreso un intenso dolore al ginocchio a pochi chilometri dal traguardo, ma Bianchi è comunque soddisfatto di quella che ha intitolato ‘La mia sfida’. Nata per caso: «Dopo aver partecipato alla Northcape 4000 del 2019 , mi ero inscritto anche all’edizione del 2020 e alla 1001 miglia, ma a causa dell’emergenza Covid entrambe sono state spostate al 2021. Così ho pensato di fare comunque qualcosa di speciale durante i miei giorni di ferie. L’obiettivo iniziale era pedalare da Piacenza a Roma in 24 ore non stop, purtroppo le brevi soste legate a vari problemi mi hanno fatto totalizzare un tempo di 27 ore e 30 minuti. Ma considerando solo la pedalata ho impiegato circa 21 ore e dunque l’impresa può considerarsi riuscita».

