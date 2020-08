Nuove ciclabili e pit stop per le bici

CREMONA (7 agosto 2020) - Colonnine per la manutenzione delle biciclette, lavori tra via Bergamo e via Erno per la realizzazione di un nuovo attraversamento ciclopedonale, impianto di illuminazione e segnaletica orizzontale in via Campestre: il mosaico della ciclabilità si amplia con una serie di preziosi interventi.

LE COLONNINE

Con il loro verde fluo spiccano nello slargo di Porta Venezia e all’interno del corner dedicato al bike sharing della stazione ferroviaria: le due nuove stazioni di assistenza offrono ai ciclisti tutto il necessario per effettuare riparazioni fai da te. Un servizio importante – e totalmente gratuito – per chi ha bisogno di effettuare manutenzioni d’emergenza della propria due ruote: cacciaviti, brugole, pompa a pedale e altri attrezzi sono liberamente a disposizione del popolo dei pedali. La forma ricorda quella di un albero, dove ogni ramo ha una sua precisa funzione tecnica.

VIA ERNO

È un attraversamento rischioso quello che da via Bergamo, praticamente in corrispondenza della svolta per il Migliaro, conduce in via Erno, la strada che si ricongiunge con la Paullese e poi sfocia in via Picenengo. I lavori per la nuova pista ciclabile bidirezionale affiancata da un percorso pedonale, pianificati nell’ambito del Por-Fesr e iniziati alcuni giorni fa, sono in pieno svolgimento: «Sono stati tombinati alcuni metri di fosso – spiega il responsabile dell’area tecnica di Fiab Cremona, Filippo Bonali – in modo da creare uno spazio di attestazione migliore per chi si deve approcciare in bici o a piedi ad attraversare la strada. La nuova soluzione elimina il problema del passaggio sullo strettissimo ponticello di via Erno». Il progetto prevede la posa di segnaletica stradale sia verticale che orizzontale.

VIA CAMPESTRE

Collega la ciclabile di via Postumia con quella di via Mantova: via Campestre, resa esclusivamente ciclopedonale con la collocazione di una sbarra, fino a poco tempo fa era immersa nel buio. Ora è stato attivato il nuovo sistema di illuminazione: un’esigenza espressa a chiare lettere anche dai residenti del quartiere. Quello di via Campestre rappresenta un tratto cruciale nel piano di completamento della pista ciclabile di via Mantova. Per il suo perfezionamento mancano soltanto la sistemazione del parcheggio che si trova di fronte al Cral-Asc e la realizzazione del relativo attraversamento con la piantumazione di alberi e la creazione di aiuole: migliorie ambientali che renderanno più verde e piacevole l’inserimento dell’opera nel contesto esistente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO