In provincia di Cremona 6 nuovi contagi

CREMONA (6 agosto 2020) - In una giornata dove sono stati processati 8.979 tamponi, in Lombardia si registrano 118 casi di positività al Covid-19: in provincia di Cremona i nuovi contagi sono 6. Nelle ultime 24 ore sono stati 5 i decessi nella regione (totale complessivo 16.829) mentre resta stabile il numero dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva: 11. Cresce di 4 unità il numero degli ospedalizzati in reparti di Medicina generale (ora sono 168).

I dati di oggi:

-i tamponi effettuati: 8.979, totale complessivo: 1.344.362;

-i nuovi casi positivi: 118 (di cui 18 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologici);

-i guariti/dimessi totale complessivo: 74.080 (+208) di cui 72.634 guariti e 1.446 dimessi;

-in terapia intensiva: 11 (=);

-i ricoverati non in terapia intensiva: 168 (+4);

-i decessi: totale complessivo 16.829 (+5).

I nuovi casi per provincia:



-Milano: 16, di cui 7 a Milano città;

-Bergamo: 22;

-Brescia: 12;

-Como: 5;

-Cremona: 6;

-Lecco: 7;

-Lodi: 0;

-Mantova: 22*;

-Monza e Brianza: 1;

-Pavia: 5;

-Sondrio: 0;

-Varese: 4.