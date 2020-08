Urto tra un'auto e un mezzo della Provincia di Cremona, illeso il cantoniere

ROBECCO D'OGLIO (6 agosto 2020) - Incidente questa mattina lungo la provinciale 21 in territorio di Robecco: urto tra una vettura e un mezzo della Provincia di Cremona, illeso il cantoniere 49enne che in quel momento stava lavorando a dei rappezzi stradali. Alla guida dell'automobile un 87enne soccorso per una ferita alla mano. Fortunatamente entrambi sembrano stare bene. Sul posto anche i carabinieri.

