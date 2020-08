Cremona, elementari e asili: mancano gli insegnanti

CREMONA (6 agosto 2020) - Nelle scuole comunali di Cremona mancano 18 insegnanti. È la proiezione che l’amministrazione, alle prese con l’avvio sempre più tormentato del prossimo anno scolastico in era Covid-19, ha fatto per riuscire a garantire il servizio a tempo pieno. Un obiettivo, quello del mantenimento degli orari, che si è imposta e che vuole garantire alle famiglie sia dei nidi sia delle scuole dell’infanzia. «È questa una delle ipotesi sul tavolo - spiega l’assessora all’Istruzione Maura Ruggeri -. Già nell’ordinarietà l’organico a disposizione non copre il reale fabbisogno. Ora, con le norme di sicurezza che impongono una serie di paletti sulle capienze e sull’utilizzo degli spazi, uno dei nodi fondamentali per assicurare la didattica è proprio quello del numero degli insegnanti. Il concorso che abbiamo bandito, e che era stato programmato in tempi precedenti alla pandemia e poi bloccato dal lockdown, non sarà in grado di soddisfare queste necessità. Dunque, ci dobbiamo appellare allo Stato per avere le risorse necessarie e anche per derogare ai vincoli imposti ai Comuni per nuove assunzioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO