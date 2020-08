«I miei cani avvelenati e uccisi»

CREMONA (6 agosto 2020) - Camilla e Totò erano due bulldog francesi di tre anni, teneri e in cerca di coccole come precisa il proprietario Gianluca Brunazzi, ma qualcuno li ha avvelenati e uccisi senza pietà. A dare la caccia a quel qualcuno è ora la polizia locale al comando di Pierluigi Sforza: il cremonese ha sporto denuncia contro ignoti e lancia anche un appello, chiedendo segnalazioni a chiunque abbia notato movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione situata dietro alla parrocchia di Cristo Re, all’angolo di via Olona. E' proprio nel quartiere Po che i due animali vivevano fino a non molto tempo fa, senza dare fastidio a nessuno. «Non ho mai avuto problemi coi vicini di casa, che anzi facevano la fila per venire ad accarezzare Camilla e Totò – spiega Brunazzi –. I due cani erano tutt’altro che aggressivi, non rumorosi, e nessuno si è mai lamentato di qualcosa». I due animali sono stati avvelenati in momenti distinti: prima la femmina e poi il maschio.

