Covid, Cremona: nessuna vittima e tre nuovi positivi

CREMONA (5 agosto 2020) - Continuano a non esserci decessi da Coronavirus in provincia di Cremona, mentre i casi di contagio crescono di tre unità raggiungendo quota 6.736. I tamponi positivi sono riferibili a cittadini di Cremona, Castelleone e Vescovato. Il numero dei positivi in Lombardia ha subito invece una notevole accelerata (+138). Di questi, 62 sono in provincia di Mantova e vi è compresa una prima parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei lavoratori dell’azienda agricola dove si è sviluppato un focolaio. [LEGGI].

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 9.260, totale complessivo: 1.335.383

i nuovi casi positivi: 138 (di cui 13 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologici)

i guariti/dimessi totale complessivo: 73.872 (+62), di cui 72.412 guariti e 1.460 dimessi

in terapia intensiva: 11 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 164 (+4)

i decessi: totale complessivo 16.824 (+5)

I nuovi casi per provincia

Milano: 16, di cui 8 a Milano città

Bergamo: 17

Brescia: 15

Como: 5

Cremona: 3

Lecco: 0

Lodi: 4

Mantova: 62

Monza e Brianza: 5

Pavia: 1

Sondrio: 0

Varese: 3

I comuni con più contagi in provincia di Cremona (%contagi sulla popolazione)

Cremona 1.547 (2,13%)

Crema 530 (1,54%)

Casalmaggiore 311 (2,01%)

Castelleone 265 (2,79%)

Soresina 261 (2,92%)

Casalbuttano 162 (4,25%)

Pizzighettone 152 (2,36%)

Sospiro 141 (4,55%)

Castelverde 133 (2,34%)

Vescovato 115 (2,92%)

I primi 10 comuni della provincia di Cremona per contagio sulla popolazione (numero dei contagi)

Cingia de' Botti 7,30% (89)

San Bassano 4,93% (109)

Trigolo 4,83% (82)

Sospiro 4,55% (141)

Casalbuttano 4,25% (162)

Robecco 3,69% (86)

Casalmorano 3,39% (55)

Acquanegra 3,24% (38)

Vescovato 2,92% (115)

Soresina 2,92% (261)