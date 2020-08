Lutto per Sergio Noci, politico e uomo di cultura

PADERNO/SORESINA (5 agosto 2020) - Comunità in lutto per il 72enne Sergio Noci, ex consigliere comunale a Paderno, candidato sindaco alle amministrative del 2014 nel paese di Ponchielli e dal 1986 al 2014 conservatore della Casa Museo Amilcare Ponchielli. Figura molto conosciuta nel territorio dato che è nato a Casalmorano ed abitava a Soresina. In tanti si stanno stringendo al dolore della figlia Claudia Noci, presidente Arci Cremona.