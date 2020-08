E' Daniela Cavati la candidata sindaco di Uniti per Soncino

SONCINO (5 agosto 2020) - È Daniela Cavati la candidata ufficiale di Uniti per Soncino, la nuova coalizione a lista unica del centrosinistra che sintetizza le precedenti esperienze di Cambia Soncino, BuongiornoSoncino, La Svolta e vecchia e nuova dirigenza Dem. Classe ‘79, madre di due figli, è docente, psicoterapeuta e maestra di musica. Per la soncinese, sul cui nome sono riuscite a incontrarsi le varie anime dei progressisti dopo ben 15 anni di divisioni, si tratta della prima esperienza politica in assoluto.