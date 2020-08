Covid, Cremona: dati ancora positivi, un contagio e nessun morto

CREMONA (4 agosto 2020) - Un solo contagio e nessun morto. E' positivo anche oggi il bilancio del Coronavirus in provincia di Cremona: dall'inizio dell'emergenza i positivi sono dunque saliti a 6.733, mentre le vittime sono rimaste ferme a 1.124. Anche il regione la diffusione del Covid resta sotto controllo. Nelle ultime 24 ore 44 nuovi positivi (nessuno tra Lecco e Pavia), 86 guariti e un solo decesso. Stabili le terapie intensive (9), già di due unità i ricoveri (160).

Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 159), per un totale di 248.419. Le vittime in un giorno sono invece 5, in calo rispetto alla giornata di lunedì quando se ne erano registrati 12. Il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza è di 35.171. Tre le regioni senza nuovi casi: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 5.696, totale complessivo: 1.326.123

i nuovi casi positivi: 44 (di cui 14 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologici)

i guariti/dimessi totale complessivo: 73.810 (+86), di cui 72.348 guariti e 1.462 dimessi

in terapia intensiva: 9 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 160 (-2)

i decessi: totale complessivo 16.819 (+1)

I nuovi casi per provincia

Milano: 19, di cui 16 a Milano città

Bergamo: 5

Brescia: 2

Como: 3

Cremona: 1

Lecco: 0

Lodi: 2

Mantova: 7

Monza e Brianza: 1

Pavia: 0

Sondrio: 1

Varese: 1

I comuni con più contagi in provincia di Cremona (%contagi sulla popolazione)

Cremona 1.546 (2,13%)

Crema 530 (1,54%)

Casalmaggiore 311 (2,01%)

Castelleone 264 (2,78%)

Soresina 261 (2,92%)

Casalbuttano 162 (4,25%)

Pizzighettone 152 (2,36%)

Sospiro 141 (4,55%)

Castelverde 133 (2,34%)

Vescovato 114 (2,92%)

I primi 10 comuni della provincia di Cremona per contagio sulla popolazione (numero dei contagi)

Cingia de' Botti 7,30% (89)

San Bassano 4,93% (109)

Trigolo 4,83% (82)

Sospiro 4,55% (141)

Casalbuttano 4,25% (162)

Robecco 3,69% (86)

Casalmorano 3,39% (55)

Acquanegra 3,24% (38)

Vescovato 2,92% (115)

Soresina 2,92% (261)