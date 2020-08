Auto contro scooter, 24enne gravemente ferito

CREMONA (3 agosto 2020) - Un altro incidente sulle strade cittadine. Un 24enne alla guida di uno scooter è rimasto gravemente ferito dopo lo scontro tra una vettura e il suo motorino. L'episodio si è verificato in via Giordano, all'incrocio con via Altobello Melone, alle 20. Il giovane ha riportato ferite e traumi a causa della rovinosa caduta sull'asfalto. Illeso il conducente dell'auto. Saranno i carabinieri di Cremona, che si sono occupati dei rilievi, a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO