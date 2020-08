La lezione di Genova

Se si vuole, si può. Bisogna volerlo davvero, non solo a parole, ma il caso del Ponte di Genova ricostruito in soli due anni dopo il crollo del Morandi dimostra che, se si mette d’impegno, l’Italia sa essere un paese moderno ed efficiente.





Volere è potere lo aveva già affermato nel 1869 Michele Lessona, così intitolando un libro ispirato agli insegnamenti di Samuel Smiles, medico e politico scozzese dell’epoca, che con una serie di memorabili conferenze sul tema spinse un gruppo di giovani inglesi di umili origini a migliorare la loro posizione sociale. La tesi dominante delle lezioni di Smiles era dimostrare che la forza di volontà è in grado vincere ogni ostacolo. Oggi lo chiameremmo motivatore, o mental coach. Ma un concetto simile fu espresso già nel 1783 da un italiano: «Volli, e volli sempre, fortissimamente volli», scrisse Vittorio Alfieri in una lettera all’amico Ranieri de’ Calzabigi. Un verso diventato leggendario - uno di quelli che oggi i giovani si tatuano sulla pelle - e che riassume in sole sei parole la straordinaria forza della volontà. La stessa che l’Italia ha mostrato ricostruendo a tempo di record il viadotto di Genova, dopo aver sgombrato dal letto del Polcevera le macerie del ponte Morandi crollato sotto il peso degli anni, degli errori di progettazione e delle mancate manutenzioni. Il 14 agosto del 2018 i tiranti di sostegno delle torri di cemento armato progettate dall’ingegner Riccardo Morandi si spezzarono all’improvviso, inghiottendo auto, camion e 43 vittime innocenti. A distanza di 23 mesi e mezzo, ieri la Maserati del presidente della Repubblica ha solcato il nuovo ponte San Giorgio, che è stato costruito a tempo di record grazie ai migliori cervelli e alle migliori braccia d’Italia. Soprattutto, grazie a procedure snelle, a una burocrazia ridotta al minimo indispensabile e a una grande mobilitazione bipartisan (dal Governo targato M5S, Pd e partitini del centrosinistra al sindaco di Genova e al presidente della Regione Liguria eletti nel centrodestra). Inevitabile, ora, parlare di Genova come di un modello da imitare. Con i tutti i miliardi messi a disposizione dall’Ue attraverso il Recovery Fund per finanziare la ripresa e la costruzione delle grandi infrastrutture, ora non ci sono più scuse. Nessuno potrà più dire «in Italia non si può fare».

