È quasi pronto l’ambulatorio pediatrico

OSTIANO (4 agosto 2020) - Un nuovo ambulatorio pediatrico convenzionato a servizio delle famiglie ostianesi e dei paesi limitrofi. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Canzio Posio infatti sta lavorando per attivare questo nuovo servizio che dovrebbe partire in autunno. I locali si trovano all’interno dello stabile di proprietà della fondazione Benefattori ostianesi, nei pressi della chiesetta di San Rocco. «Come avevamo promesso in campagna elettorale – spiega il primo cittadino – ci siamo attivati per implementare i servizi sanitari presenti sul territorio comunale. Un aspetto importantissimo per il nostro paese che si trova distante dagli ospedali e che sarebbe in grado di offrire un servizio di assistenza di base pediatrico in un periodo come questo. Con l’attivazione di questa ulteriore tipologia di ambulatorio riusciamo a offrire assistenza a tutte le fasce di età all’interno del nostro paese: dai neonati, ai bambini e ragazzi, agli adulti ed infine anche agli anziani grazie alla nostra casa di riposo. A breve partirà inoltre anche un servizio infermieristico a domicilio per essere più vicini alle fasce d’età più avanzate che ne necessitano. Crediamo che sia un passo fondamentale per impedire lo spopolamento. Offrire opportunità di questo tipo, vuol dire incentivare l’arrivo di famiglie giovani».

