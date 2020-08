Cremona e la svolta slow: limite dei 30 orari in tutto il centro

CREMONA (4 agosto 2020) - Tutto il centro storico cittadino potrebbe diventare già a settembre una grande Zona 30 per venire incontro alle richieste di maggior sicurezza di chi si muove in bicicletta. È l’ipotesi allo studio dell’amministrazione comunale che potrebbe concretizzarsi già a fine estate.

L’area interessata dalla Zona 30, in cui i veicoli non dovranno viaggiare a più di 30 chilometri all’ora, è quella del centro, compresa fra viale Trento e Trieste e via Massarotti, dove resterà in vigore il limite dei 50. Una zona in cui non è necessario prevedere opere o strettoie per costringere le auto a rallentare, dato che in quelle vie è difficile viaggiare ad alta velocità.

«Siamo ancora - spiega l’assessora alla Mobilità, Simona Pasquali - nella fase di studio e valutazione, ma intendiamo ragionarci a breve. Il passo successivo sarà la progettazione, con la definizione dei costi per la segnaletica e infine il via libera. Pensiamo di riprendere il tema già a settembre. Si tratta — spiega Pasquali — di una proposta che cerca di venire incontro alle richieste di maggior sicurezza che vengono dai cittadini. Si è dunque valutata la possibilità di ampliare le Zone 30 già presenti, come ad esempio viale Vittorio Emanuele II o, in zona Po, via Trebbia e di crearne una in zona Castello. L’idea poi è di collegarle fra di loro, escludendo alcune direttrici di attraversamento che resterebbero con il limite di 50 all’ora. In questo lavoro — sottolinea Pasquali — è importante la collaborazione della Fiab, che verifica sul terreno ciò che viene progettato sulla carta e ci segnala quello che non va».

