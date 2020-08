Bicicletta travolta in tangenziale, paura per mamma e bimba di sei anni

CREMONA (3 agosto 2020) - Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per una bambina di 6 anni rimasta coinvolta in un incidente oggi pomeriggio in tangenziale. Erano da poco passate le 17 quando una donna di 39 anni, in bicicletta con la figlia sul seggiolino posteriore, ha attraversato in prossimità di largo Moreni ed è stata urtata da un'auto. Madre e figlia sono rovinate a terra. I soccorsi si sono mobilitati con la massima urgenza, ambulanza e automedica si sono precipitate sul posto a sirene spiegate: alla fine, nulla di grave, a parte l'enorme spavento. Oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche gli agenti della municipale e della polizia stradale. Durante le operazioni di soccorso e dei rilievi dell'incidente, il traffico, vista l'ora di punta, ha subito pesanti ripercussioni. I veicoli che stavano percorrendo la tangenziale in direzione del ponte si sono incolonnati fino all'altezza del piazzale della Tamoil e sull'intero tratto fino all'incrocio con via Castelleone è stato interessato da rallentamenti.