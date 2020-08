Covid: in provincia di Cremona un altro giorno senza morti e contagiati

CREMONA (3 agosto 2020) - Un altro giorno senza morti e contagiati da Coronavirus in provincia di Cremona. La buona notizia arriva dall'analisi dei dati diffusi da Regione Lombardia sull'andamento della pandemia. Ad oggi, nel nostro territorio, i contagiati sono quindi 6.732 (18,8 ogni mille abitanti) e i morti 1.124. Oltre a Cremona, non si sono registrati casi positivi anche nelle province di Como, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. In tutta la regione sono morte tre persone, 48 sono guarite e 25 sono stati i nuovi contagi a fronte però di un numero relativamente esiguo di tamponi processati (4.208).

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 4.208, totale complessivo: 1.320.427

i nuovi casi positivi: 25 (di cui 4 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologici)

i guariti/dimessi totale complessivo: 73.724 (+48) (72.259 guariti e 1.465 dimessi)

in terapia intensiva: 9 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 162 (+9)

i decessi: totale complessivo 16.818 (+3)

I nuovi casi per provincia

Milano: 12, di cui 4 a Milano città

Bergamo: 4

Brescia: 5

Como: 0

Cremona: 0

Lecco: 0

Lodi: 0

Mantova: 0

Monza e Brianza: 3

Pavia: 0

Sondrio: 0

Varese: 0