Maltempo, allagamenti e danni a Roggione: cittadini esasperati

PIZZIGHETTONE (3 agosto 2020) - Nottata di lavoro per cittadini e vigili del fuoco nel capoluogo e nella frazione Roggione, per diverse strade e abitazioni allagate in seguito alla forte pioggia. Residenti esasperati soprattutto in via Cremona e via Medaglie d’oro, dove c’è anche chi ipotizza una raccolta firme da indirizzare in Regione e una class action in seguito ai pesanti disagi e danni subiti, per la seconda volta nell’arco di una decina di giorni: “Servono soluzioni urgenti per risolvere il problema”.