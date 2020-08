La sostanziale differenza tra l'uomo e la scimmia

Io c’ero. Una volta era una legittima rivendicazione, l’orgoglio di essere presenti a qualcosa di grande, d’importante, di bello: un momento storico, un concerto memorabile, una partita indimenticabile. Poi sono arrivati i telefonini. Anzi, gli smartphone, quell’insieme di tasti, processori e display che ci permette di telefonare, di navigare su internet, di ricevere e inviare mail, di scattare fotografie e di realizzare video. Possibilmente in diretta. All’improvviso, dire «io c’ero» non basta più: per essere moderni e alla moda bisogna postare, pubblicare, condividere. Così, da un giorno all’altro siamo passati tutti da banali testimoni oculari a reporter, videomaker, registi. Nulla di male, se non fosse che ogni professione ha le sue regole e che non tutti sanno usare al meglio gli strumenti messi nelle loro mani dalle più moderne tecnologie. Proprio su Whatsapp - l’applicazione che consente a chiunque abbia un cellulare di scambiarsi immagini, audio e pdf - gira da alcuni giorni un video in cui in un Paese africano alcuni soldati consegnano un mitra a uno scimpanzé: tutto bene, fino a che l’ominide non inizia a sparare all’impazzata, senza alcun controllo dell’arma che impugna. A quel punto i soldati smettono di ridere e iniziano a scappare, in cerca di un posto sicuro.

Non capire il peso delle proprie azioni: a una scimmia è concesso, a un Homo Sapiens no. Invece sabato a Crema alcune persone non hanno resistito alla tentazione di riprendere con il proprio smartphone gli ultimi istanti di vita di una trentenne affetta da problemi psichiatrici che ha deciso di farla finita, cospargendosi il corpo di benzina per poi darsi fuoco come un bonzo. Così, l’innocuo «io c’ero» di un tempo è diventato una forma patologica di voyeurismo, una palese mancanza di umanità, un atto di vigliaccheria. Già l’indifferenza sarebbe stata deplorevole, ma almeno avrebbe offerto a chi avesse distolto lo sguardo l’alibi di non essersi reso conto di ciò che stava succedendo davanti ai suoi occhi. Il gesto di alzare lo smartphone e iniziare a registrare un video, al contrario, è la prova provata di un comportamento sbagliato. Perché dimostra che chi ha ripreso la trasformazione dell’aspirante suicida in una torcia umana era perfettamente consapevole del fatto che stava assistendo a un evento straordinario, nel caso specifico a una tragedia terribile e assoluta. Paradossalmente, chi ha ripreso la scena del rogo non ha commesso alcun reato: il suo comportamento è inqualificabile sul piano etico, ma penalmente non rilevante. Lo diventerebbe, però, nel momento in cui fosse dimostrata la contemporaneità dei due eventi, perché intervenire in aiuto di chi rischia la vita - o quantomeno usare il telefonino per avvisare la pubblica emergenza - non è solo un atto da buon Samaritano: è un preciso dovere civico. E se la pm che indaga sul caso dovesse trovare riscontri precisi, potrebbe contestare l’omissione di soccorso ai testimoni oculari che si sono preoccupati di immortalare la scena anziché cercare di spegnere il rogo innescato dall’aspirante suicida. Nel caso, l’antico «io c’ero» si trasformerebbe da motivo d’orgoglio ad atto d’accusa, da medaglia da appuntarsi al petto a marchio di vergogna. Una lezione per chiunque fa un uso sbagliato del proprio cellulare, illudendosi di poterne ottenere soldi o, magari, solo compiacendosi di meravigliare gli amici di chat. L’unica nota positiva della vicenda di Crema è che, finora, nessun social network ha condiviso i video incriminati. Forse, il clamore suscitato dalla notizia, ieri diventata autentico caso nazionale, ha suggerito agli improvvisati videomaker cremaschi di rinunciare a postare le immagini della tragedia, se non addirittura di cancellarle dal proprio smartphone. Nel caso, meglio tardi che mai. Sbagliare capita a tutti, capire i propri errori e rimediare solo alle persone intelligenti.





