Auto danneggiate, il vandalo ripreso in un video

SORESINA (3 agosto 2020) - Arriva in bici e colpisce. Poi, sempre in bici, riparte. Nell’ultima settimana il vandalo seriale si è rintanato in casa, ma sui suoi movimenti una novità, importante, è arrivata dalle telecamere. L’impianto di sorveglianza di un privato ha ripreso l’assalto portato a termine nei giorni scorsi in via Guainoldo. Nel video ormai condiviso su molti smartphone dei soresinesi si vede un soggetto (uno solo, senza complici), nel cuore della notte, sbucare in bici e parcheggiare sul marciapiedi. Dopo un paio di occhiate veloci su un versante e sull’altro, il teppista sfonda il vetro di un’auto in sosta, apre la portiera e perde qualche secondo per controllare l’interno dell’abitacolo, probabilmente per cercare qualcosa da asportare. L’antifurto della vettura a quel punto è già in azione, e il misterioso ciclista, peraltro senza troppa fretta, si allontana nel buio prima dell’arrivo del proprietario.

Nel fuggire, il giovane che da tre settimane è ricercato da tutta Soresina transita a pochi metri dall’occhio elettronico, ma il suo volto, nonostante un esame accurato delle immagini, non è riconoscibile. Un po’ per il buio, un po’ per il fatto che il vandalo venga ripreso in movimento e non da fermo, risalire con certezza alla sua identità al momento non pare sia possibile. Tuttavia qualche elemento utile i carabinieri lo possono riscontrare nell’abbigliamento, nelle calzature indossate e anche nel modello di bici utilizzata.

