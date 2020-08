Covid: quattro contagi in provincia di Cremona, otto vittime in Lombardia

CREMONA (2 agosto 2020) - Sono quattro i nuovi contagi emersi in provincia di Cremona come risultanza dei tamponi processati nelle ultime 24 ore. In regione c'è stata un'ulteriore contrazione dell'aumento dei casi positivi (sono 38, a fronte dei 55 di ieri, mentre sono guarite altre 164 persone. Stabili le terapie intensive, giù di 5 unità i posti letto occupati negli altri reparti. Sono purtroppo tornati a crescere i decessi (+8, tutte in Lombardia le vittime di oggi in Italia)) che dall'inizio dell'emergenza sono 16.815.

In Italia sono invece 239 i contagi da Covid nelle ultime 24, di nuovo in calo rispetto al giorno precedente (ieri erano stati 295). Secondo i dati del ministero della Salute sono 8 le nuove vittime (ieri erano state 5): tutte, come detto, in Lombardia. I

tamponi effettuati sono stati 43.269, ben 17 mila circa meno di ieri. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi, che sono

stati trovati soprattutto in Emilia Romagna (+49), Lombardia (+38) e Veneto (+45).

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 7.712, totale complessivo: 1.316.219

i nuovi casi positivi: 38 (di cui 6 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologici)

i guariti/dimessi totale complessivo: 73.676 (+164) (72.209 guariti e 1.467 dimessi)

in terapia intensiva: 9 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 153 (-5)

i decessi: totale complessivo: 16.815 (+8)

I nuovi casi per provincia

Milano: 10 di cui 5 a Milano città

Bergamo: 9

Brescia: 4

Como: 1

Cremona: 4

Lecco: 0

Lodi: 1

Mantova: 3

Monza e Brianza: 1

Pavia: 0

Sondrio: 1

Varese: 1