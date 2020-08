Bici abbandonate e danni. Allarme degrado in stazione

CREMONA (2 agosto 2020) - Ruote contorte, telai danneggiati, catene abbandonate: nell’area parcheggio biciclette della stazione ferroviaria di Cremona è tornato il degrado. Decine di bici vandalizzate, altre in evidente stato di abbandono agganciate non solo sotto la tettoia dove sono sistemate le rastrelliere, ma ad ogni palo della luce creando anche ingombro sui marciapiedi. Risultato: un colpo d’occhio caotico che accoglie chi arriva con il treno a Cremona. Un tema più volte portato all’attenzione dell’amministrazione comunale da chi la zona la vive ogni giorno: taxisti e pendolari in prima fila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO