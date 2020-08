San Daniele all'unanimità: «Serve un ponte nuovo»

SAN DANIELE PO (2 agosto 2020) - Un ordine del giorno a sostegno della realizzazione di un nuovo ponte Giuseppe Verdi sul fiume Po. È questa la proposta che è stata approvata all’unanimità, ieri mattina, dal consiglio comunale del paese rivierasco dopo la chiusura del viadotto che collega la sponda Cremonese a quella Parmense. Il sindaco Davide Persico dopo aver ripercorso la travagliata e lunga gestazione di questo ponte ha sottolineato che «rappresenta uno dei pochi collegamenti percorribili per il trasporto merci nazionale e in particolare per i trasporti eccezionali tra le Regione Emilia – Romagna e la Regione Lombardia, in quanto la maggior parte dei manufatti di attraversamento del fiume Po ha importanti limitazioni di portata. Previa autorizzazione della Provincia infatti il ponte è transitabile da mezzi che trasportano Coils di massimo 108 tonnellate e da mezzi con trasporti eccezionali che invece in alcuni casi non possono transitare sulla rete autostradale». A causa di recenti problemi strutturali ha subìto una continua ed estenuante limitazione del passaggio del traffico pesante. Il sindaco ha spiegato che «è basilare ed essenziale assicurare la continuità del transito dei mezzi pesanti. Prevedendo nuove possibili interruzioni, ravvisiamo la necessità di valutare concretamente la realizzazione di un nuovo ponte di fianco all’esistente, da mantenere in uso per il tempo necessario della realizzazione del ponte nuovo».

