Impatto Covid sulla mobilità. «Ecco la lezione da imparare»

CREMONA (2 agosto 2020) - «L’emergenza Covid ci ha insegnato che rispettare le regole e imporsi dei limiti può salvare la vita nostra e degli altri. Mi sembra che il messaggio sia passato con molta chiarezza, a differenza di quanto invece accade per la sicurezza stradale. Anche sull’asfalto i morti sono tanti, eppure in questo caso pare proprio che non si riesca a far crescere una coscienza collettiva all’altezza del problema. Noi, ovviamente, non possiamo arrenderci davanti a questa situazione: ogni morte che si poteva prevenire è inaccettabile, e a metà settembre i Safety Days europei di Roadpol e la Settimana nazionale della Mobilità promossa dalla Polizia Stradale Italiana riproporranno con forza questo tema».

Lo annuncia Federica Deledda, comandante della Polstrada di Cremona, nei giorni scorsi relatrice al webinar promosso da Roadpole (European Roads Policing Network), la rete delle polizie stradali europee nel cui consiglio rappresenta l’Italia. Nella sua relazione sull’impatto che la pandemia da Covid 19 ha esercitato sulla mobilità e la sicurezza stradale, Deledda ha evidenziato dati alla mano la stretta relazione tra volumi di traffico motorizzato e incidenti stradali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO