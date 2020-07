Covid: due nuovi casi in provincia di Cremona, in Lombardia altri 97 guariti

CREMONA (31 luglio 2020) - Sono due i nuovi contagi registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Un valore in linea con quello dei giorni precedenti. Nell'intera Lombardia ci sono state quattro vittime e 77 casi positivi, ma continuano ad aumentare guariti e dimessi che sono 97 in più di ieri. Bene anche la situazione delle terapie intensive (-6).

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 8.348, totale complessivo: 1.300.088

i nuovi casi positivi: 77 (di cui 25 'debolmente positivi' e 24 a seguito di test sierologici)

i guariti/dimessi totale complessivo: 73.402 (+97), di cui 71.899 guariti e 1.503 dimessi

in terapia intensiva: 7 (-6)

i ricoverati non in terapia intensiva: 148 (-3)

i decessi: 4, totale complessivo: 16.806 (+4)

I nuovi casi per provincia

Milano: 33 di cui 20 a Milano città

Bergamo: 17

Brescia: 6

Como: 1

Cremona: 2

Lecco: 0

Lodi: 1

Mantova: 7

Monza e Brianza: 2

Pavia: 3

Sondrio: 0

Varese: 5