Distretti del commercio, 22 milioni per il rilancio

MILANO (31 luglio 2020) - Sono, per ora, 102 le concessioni di premialità che Regione Lombardia ha riconosciuto ai Distretti del commercio dei Comuni lombardi a favore delle imprese. Il bando che si è aperto lo scorso 5 giugno ha fatto già segnare un ottimo risultato. Nello specifico, il Comune di Cremona riceverà 170 mila euro e nella provincia riceveranno contributi anche Sospiro, Soresina, Pizzighettone, Piadena Drizzona e Casalbuttano. C'è tempo fino al 30 settembre 2020 per presentare le richieste.

Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che la crisi in corso cambierà l'equilibrio economico attuale delle attività sul territorio e la loro distribuzione urbana. Per questo la Giunta regionale ha messo a disposizione, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, complessivi 22.564.950 euro con l'espressa volontà di volere recuperare altre risorse, a vantaggio dei partenariati pubblico privati costituiti nei Distretti.

Sono previste specifiche forme di premialità e di incentivazione per quegli Enti Locali che riusciranno, anche in forma associata e in collaborazione con le Camere di Commercio, a concedere i contributi alle imprese entro il 2020.

La misura potrà inoltre fare sinergia con il programma di opere pubbliche per la riqualificazione urbana immediatamente cantierabili grazie alle risorse messe a disposizione dei Comuni da Regione Lombardia.

"Siamo soddisfatti - ha detto Mattinzoli - del gran numero di domande arrivate. Esprimono due segnali precisi: da una parte i centri urbani hanno voglia di essere protagonisti, dall'altra c'è la piena realizzazione di quella capacità di far sistema fra pubblico e privato per il rilancio della crescita economica e sociale".

I Comuni di Bergamo. Brescia, Como, Cremona, Lodi. Mantova, Pavia e Varese riceveranno 170 mila euro. Per tutti gli altri la quota sarà di 100 mila euro.

Ecco i distretti che riceveranno il finanziamento suddivisi per provincia.

BERGAMO

Bergamo: distretto urbano del commercio di Bergamo; Seriate: distretto urbano del commercio di Seriate; Ponte San Pietro: distretto diffuso di rilevanza intercomunale Ville e Torri dell'Isola; Clusone: Alta Val Seriana - Clusone; Dalmine: distretto diffuso di rilevanza intercomunale 525 (Area di Dalmine); Zogno: la porta della Valle Brembana - distretto del commercio fra Storia e Territorio 100; San Pellegrino Terme: Fontium et Mercatorum; Cologno al Serio: Castelli e Fontanili della Bassa; Valbondione: distretto diffuso del commercio di Asta del Serio; Vertova: distretto di Honio; Antegnate: distretto del commercio dell'area di Antegnate; Valle Imagna: Invalleimagna: Tradizione e Qualità; Gandino: distretto diffuso del commercio della Val Gandino; Alzano Lombardo: Insieme sul Serio; Piazza Brembana: distretto del commercio dell'Alto Brembo; Bonate Sopra: distretto diffuso del commercio Lexena; Curno: distretto dei Colli e del Brembo: Commercio, Turismo e Servizi; Trescore Balneario: Delle Torri; Di Scalve: distretto del commercio della Valle di Scalve Quota Scalve; Romano di Lombardia: distretto del commercio dell'area di Romano di Lombardia; Lovere: Lake & Hills - distretto nella Natura e nella Storia dell'Alto Sebino; Treviglio: distretto del commercio di Treviglio; Calusco d'Adda : distretto diffuso del commercio di Isola Bergamasca; Stezzano: Morus Alba.

BRESCIA

Brescia: distretto urbano del commercio di Brescia; Darfo Boario Terme: distretto urbano del commercio di Darfo Boario Terme; Unione Comuni dell'alta Valle Camonica: alta Valle Camonica : per la Competitività e l'Attrattività del Comprensorio; Sulzano: Riviera degli Ulivi; Desenzano del Garda: Antico Centro Storico, Cuore commerciale di Desenzano sul Garda; Travagliato. Distretto diffuso del commercio intercomunale di Travagliato; Rovato: distretto del commercio della Città di Desio; Montichiari: distretto urbano del commercio di Montichiari; Unione dei Comuni della Valsaviore: distretto del Commercio della Valsaviore energia per il commercio nei comuni di Berzo, Demo Cedegolo; Orzinuovi: Terre d'Oglio; Ospitaletto: distretto urbano del commercio di Ospitaletto.

COMO

Como: distretto urbano del Commercio di Como; Erba: distretto del commercio di Erba, Tremezzina distretto del commercio del Centro Lago; Cantù: Promozione e sviluppo percorso shopping Città di Cantù; Lomazzo: distretto del commercio della Bassa Pianura Comasca; Dongo: il Commercio tra Montagna e Lago; Argegno: il Commercio Intelvese, Musso-distretto del commercio Valli e Monti del Lario.

CREMONA

Cremona: Un salotto per Cremona: verso l'eccellenza; Sospiro: Tra Cascine e Pievi; Soresina: distretto diffuso del commercio - Soresina; Pizzighettone: distretto del commercio Sulle Vie dell'Adda, tra Innovazione e Tradizione; Comune Piadena Drizzona: distretto del commercio tra Oglio e Postumia; Casalbuttano ed Uniti: distretto diffuso tra ville e Cascine.

LECCO

Merate: distretto del commercio Meratese; Bellano: Tra lago e Monti.

LODI

Lodi: distretto del commercio di Lodi; Casalpusterlengo: distretto del commercio del Basso Lodigiano.

MANTOVA

Mantova : le Botteghe del Centro; Bagnolo San Vito: Dal Mincio al Po, Fortezze, Scambi e Devozione - In terre virgiliane e Matildiche; Marmirolo: Rivivi il commercio Mantovano tra Corti, Ville, Terre Verdi e d'Acqua.

MILANO

Melzo: distretto Ticonvieneincittà; Parabiago: distretto urbano del commercio di Parabiago; Lainate: distretto urbano del commercio di Lainate; Segrate: distretto del commercio di Segrate; Zibido San Giacomo: Eventi cultura e Sicurezza per lo Sviluppo Commerciale del Distretto; Lissone: distretto del commercio di Lissone; Bollate: distretto urbano del commercio città di Bollate; Rho: distretto commerciale del Centro Storico di Rho; Abbiategrasso: Abbiategrasso, Centro commerciale Naturale; Pioltello: distretto del commercio la città di Pioltello; Sesto San Giovanni: distretto di Sesto San Giovanni; Peschiera Borromeo: la Via dell'Acqua e dei Mulini; Cinisello Balsamo: distretto urbano del commercio di Cinisello Balsamo.

MONZA E BRIANZA

Villasanta: distretto la Corona del Parco, Seregno: distretto commerciale del centro storico di Seregno; Sovico: distretto del commercio Vallelambro.

PAVIA

Pavia: distretto urbano del commercio di Pavia; Broni. Una Strada, un Distretto: la via Emilia tra Casteggio e Broni; Mede, distretto del commercio di rilevanza intercomunale della Bassa Lomellina; Giussago: distretto commerciale Neo rurale della Certosa di Pavia; Oltrepò. Alta Val Tidone; Voghera: distretto urbano del commercio di Voghera; Varzi: Oltre il commercio. Intervento integrato per lo Sviluppo di un Distretto Commerciale Diffuso; Montebello della Battaglia: distretto del commercio Colli dell'Oltrepò; Vigevano: la Dimora Sforzesca.

SONDRIO

Sondrio: Tutti nella via; Colico: Alto Lario Centrale; Morbegno: Morbegno e Costiera dei Cechi Eventi e Shopping; Piuro: Percorsi in Val Chiavenna - Le vie dei Crotti; Unione dei Comuni della Valmalenco: il Commercio in Valmalenco: Tradizioni tra Presente e Futuro; Dubino: valorizzazione distretto commerciale e turistico della Bassa Valle.

VARESE

Varese: In Varese; Gallarate: distretto del commercio di Gallarate; Gavirate: distretto del commercio dei Due Laghi; Busto Arsizio: distretto del commercio di Busto Arsizio; Cassano Magnago: distretto del commercio di Cassano Magnago 100; Solbiate Olona: distretto del commercio del Medio Olona; Somma Lombardo: Malpensa Nord - Ticino; Tradate: distretto del commercio di Tradate; Saronno: distretto del commercio di Saronno; Uboldo: distretto delle Antiche Brughiere; Cardano al Campo: distretto del commercio di Malpensa Sud; Lavena Ponte Tresa: distretto del commercio del Ceresio-Tresa; Jerago con Orago: distretto commerciale dei Castelli Viscontei.