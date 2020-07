Evento fantasma con Baudo, Crotti ha restituito i soldi

CREMONA (31 luglio 2020) - «Lunedì i soldi ci sono stati restituiti dallo stesso conto corrente su cui erano stati depositati»: è Virginia Villa, direttore generale del Museo del Violino, a dirlo. Lei e Angela Cauzzi, sovrintendente del Ponchielli, nei mesi scorsi avevano fatto un versamento sul conto di Anna Grazia Le Muse per organizzare la presentazione del libro di Pippo Baudo e Paolo Conti, Ecco a voi. Una storia italiana. «Ce lo ha chiesto il dottor Crotti, da sempre per noi parla per conto del cavalier Arvedi che è il presidente onorario del museo. Nessun sospetto, non c’era nulla di irregolare in questo e non c’era motivo per rifiutare», prosegue Villa. In pratica, si sarebbe trattato del contributo alle spese per un appuntamento culturale, un anticipo che come in molte altre occasioni la Fondazione Arvedi Buschini avrebbe poi generosamente coperto. Nessun sospetto neppure sulla titolare del conto, Le Muse «per noi era l’associazione che organizzava l’incontro». Incontro che non ha mai avuto luogo, nonostante le numerose mail inviate per definire una data.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO