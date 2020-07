Altri bonifici sospetti. Ora il conto sfiora i 200 mila euro

CREMONA (31 luglio 2020) - Nell’indagine sulle presunte distrazioni di denaro dalla onlus Uniti per la provincia di Cremona, spuntano altri sette bonifici e fatture per prestazioni ritenute inesistenti: dalle attività di sanificazione, alla vendita di kit ‘salvavita&sicurezza’. Dal conto corrente dell’associazione nata il 13 marzo scorso per la raccolta fondi destinati alla lotta al Coronavirus, Renato Crotti avrebbe drenato 71.980 euro finiti, attraverso cinque bonifici, sul conto corrente bulgaro intestato ad Attilio Mazzetti, il gestore di locali notturni indagato con lo stesso Crotti e con Cristiano Bozzetti, venditore di stufe e caldaie, per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, all’appropriazione indebita e all’autoriciclaggio. C’è, poi, un bonifico da 27.450 euro a favore di un codice Iban tedesco intestato alla società RM Solution di Ripalta Cremasca per una fornitura di «kit Salvavita&Sicurezza». E un altro bonifico da 34.890 euro sul conto corrente intestato alla società Verisure per una fornitura di 25 ‘impianti kit premium home’. Le Fiamme gialle hanno perquisito le sedi delle società e le abitazioni dei titolari.

