Violenza sessuale in Francia, arrestato camionista 49 enne

CAORSO (30 luglio 2020) - Un camionista romeno di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri del paese, con l'accusa di violenza sessuale aggravata: su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dal tribunale di Draguignan (Francia) ed è stato bloccato dopo alcuni appostamenti nei pressi dell’abitazione in cui viveva da qualche mese. L’uomo, che ha precedenti specifici ma anche per tentato omicidio, il 28 gennaio 2020 era in viaggio con il suo tir dalla Spagna alla Francia e, dopo averla minacciata con coltello, ha stuprato una 24enne. Considerato soggetto pericoloso, si trova ora nel carcere delle Novate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO