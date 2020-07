A Monticelli tappa del viaggio sul Po da Pavia a Trieste

MONTICELLI D'ONGINA (30 luglio 2020) - In barca a vela sul fiume Po. È l’avventura di un gruppo di amici partiti dalla provincia di Pavia e diretti a Trieste: stamattina hanno fatto tappa alla conca di Isola Serafini e per tutto il giorno percorreranno senza soste il tratto di fiume cremonese. In serata l’arrivo a Zibello. A guidare il gruppo il progettista nautico Paolo Lodigiani.

