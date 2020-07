Giovedì d'estate e shopping serale con musica

CREMONA (29 luglio 2020) – Un sostegno allo shopping in questo periodo di saldi, iniziati sabato 25 luglio, ed anche un modo per rendere ancora più attrattive le vie del centro durante i Giovedì d’estate. Domani, giovedì 30 luglio, sino alle 23,30, si farà infatti musica in diversi locali: La Tisaneria di via Lombardini, Dietro al Duomo di largo Boccaccino, Chiave di Bacco in piazza Marconi, Corte dei Miracoli di via Decia, Bar Stradivari di piazza Roma e La Cioccolateria, sempre in piazza Roma. Altro aspetto significativo da rimarcare è che, sempre domani sera, saranno aperti, con interessanti proposte, anche i negozi di via Robolotti, allargando così il numero di attività commerciali dove recarsi per fare acquisti. I Giovedì d’estate sono un appuntamento che, pur in forma ridotta, è stato confermato anche quest’anno come ripresa necessaria per le imprese e la città.

“Il Comune, insieme a Le Botteghe del Centro, Confcommercio e al DUC (Distretto Urbano del Commercio - dichiara l’assessore al Commercio Barbara Manfredini - ha attivamente collaborato per organizzare queste visite serali finalizzate a favorire lo shopping e a riportare i clienti nei vari negozi rimasti chiusi durante il lockdown e che hanno deciso con coraggio di presentarsi alla città con nuove proposte”.

“Il rispetto delle regole e delle ordinanze non ha permesso alcuni eventi come nelle precedenti edizioni, ma la possibilità di fare musica da parte di un numero maggiore di locali rispetto alle scorse settimane, rappresenta un elemento che può contribuire ad accrescere la capacità attrattiva del centro in questo particolare momento ”, conclude l’assessore.

