Danneggiate altre sette auto, torna l'incubo vetri infranti

SORESINA (28 luglio 2020) - L'incubo é tornato. Nella notte tra lunedì e martedì, sono state danneggiate altre sette auto in sosta. I proprietari, al mattino, le hanno tutte ritrovate con un cristallo rotto. Gli episodi si sono verificati in via Leopardi (cinque) e via Mazzini (due). Dall'inizio del fenomeno, già venti i casi accertati.

