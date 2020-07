Note e affari, Anastasiya diventa brand

CREMONA (28 luglio 2020) - «Seasons by Anastasiya», ovvero le Stagioni di Anastasyia: è il titolo del progetto che vede la giovanissima violinista ucraina Petryshak, formata a Cremona, debuttare come stilista per violino. Seasons by Anastasiya — sull’abbrivio delle quattro stagioni di Vivaldi e del cd vivaldiano inciso per Sony — prevede quattro pattern originali, progettati dall’artista, uno per ogni stagione, stampati sulle custodie realizzate completamente a mano nei laboratori Bogaro&Clemente di Monfalcone. Cento pezzi, numerati e autografati da Petryshak. In questi giorni la virtuosa sta lanciando la custodia ispirata all’estate. Raggiunta a Zurigo, dove la musicista vive e dove sta preparando un concerto che la vedrà protagonista sabato insieme al pianista Lorenzo Meo, spiega come è nato il progetto Seasons by Anastasiya: «È la mia personale traduzione in immagini delle Quattro Stagioni di Vivaldi».

