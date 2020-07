Tamponamento, la A21 torna percorribile in direzione Cremona

PONTEVICO (27 luglio 2020) - L'autostrada A21 è di nuovo percorribile in direzione di Cremona dopo essere rimasta chiusa per circa due ore in seguito ad un incidente che si è verificato tra Manerbio e Pontevico intorno alle 12.30. Le operazioni di recupero dei mezzi, la messa in sicurezza del tratto di carreggiata sud interessato dallo scontro e il soccorso alle persone rimaste coinvolte hanno impegnato vigili del fuoco, polizia stradale, sanitari ed elisoccorso. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, stando a quanto si è potuto apprendere un'auto avrebbe tamponato un camion. A bordo della vettura due ultrasettantenni che hanno riportato ferite serie.