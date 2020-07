Hanno ucciso Maria Laura, i due rapinatori condannati all'ergastolo

CREMONA (27 luglio 2020) - La moglie massacrata con il machete. Il marito ferito in maniera grave, ma salvo. Era il 23 luglio del 2017, domenica, quando in Kenya, nel piccolo centro di Kikambala, a nemmeno venti chilometri da Mombasa, finì in tragedia una brutale rapina messa a segno nel grazioso chalet dei coniugi di Cremona Maria Laura Satta, 71 anni, e Luigi Scassellati, oggi di 75 anni, entrambi sardi, lei originaria di Porto Torres, lui di Sassari. Per l’omicidio, due ventenni sono stati condannati all’ergastolo, un loro coetaneo era già stato linciato dalla folla.

Si tratta di una banda locale che aveva già fatto rapine analoghe, alcune finite nel sangue. I due arrestati e poi condannati al carcere a vita, pare che abbiano confessato anche la rapina nella villa dei coniugi Scassellati ed abbiano scagionato il giardiniere Lewis, sul quale all’inizio si concentrarono i sospetti, ritenendolo il basista della gang. Lewis fu arrestato e, poi, scarcerato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO