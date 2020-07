Vaga in stato di semi-incoscienza, soccorsa dai vigili

CASTELLEONE (27 luglio 2020) - Vaga in mezzo alla strada in stato di semi-incoscienza con un flacone di medicinali in mano. Incapace di parlare e anche di chiedere aiuto, viene soccorsa e fatta accomodare nel comando di via Garibaldi dalla polizia locale. E' successo tutto alle 13.30 di oggi. Ora la donna, apparentemente tra i 20 e i 30 anni, verosimilmente di origine africana, è ricoverata per accertamenti all'ospedale di Crema. Si teme un'intossicazione causata da qualche sostanza ma al momento le certezze sono poche. Nemmeno l'identità, anche perché i documenti non sono stati trovati. Contattato, il personale dell'ufficio dei servizi sociali non l'ha riconosciuta. Sono in corso indagini per capire chi sia e dove risieda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO