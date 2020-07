Ponte Verdi chiuso, via ai disagi

SAN DANIELE PO (27 luglio 2020) - Da oggi il ponte Giuseppe Verdi chiude al traffico. Lavoratori e pendolari che ogni giorno attraversavano il viadotto che collega la sponda cremonese e parmense ora dovranno utilizzare altre arterie viabilistiche. Ovvero il ponte di Cremona oppure quello di Casalmaggiore, tutto dipende dalle zone in provincia di Parma che devono raggiungere. Un divieto assoluto di transito a qualsiasi tipo di mezzo sino al 26 di settembre. Un provvedimento adottato dalla Provincia della sponda destra del Grande Fiume «per consentire alcuni interventi di consolidamento che non sono possibili in presenza di eccessive vibrazioni dovute al traffico». Questo implicherà un ulteriore stress per le altre strutture. Il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni aveva detto che si attende un aumento di circa 1500-2000 mezzi in più al giorno sul ponte casalese. Sul viadotto sono in corso lavori di risanamento delle travi di impalcato e la decisione è stata assunta per consentire la messa in opera delle malte necessarie al ripristino della struttura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO