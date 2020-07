Scuola, 955 le cattedre vuote. Ma il ruolo è un miraggio

CREMONA (27 luglio 2020) - I posti vacanti nella scuola cremonese sono in tutto 955, esito dei trasferimenti. Ma la consistenza potrebbe mutare ancora: sono in corso le operazioni per le assegnazioni provvisorie che potrebbero cambiare lo scenario delle disponibilità. Si tratta di una cifra che in assoluto sembra significativa, ma che se letta per ordini di scuole si ridimensiona ed anzi rischia di mandare deluse molte speranze di avere il posto fisso nella scuola. Le cattedre libere sui posti comuni all’infanzia sono in tutto 31, 11 sono quelle su sostegno, per un totale di 42 posti vacanti. Alla primaria i posti comuni liberi su tutto il territorio provinciale sono 101 e altrettanti sono quelli destinati al sostegno. Nelle scuole secondarie di primo grado — ovvero le medie — i posti vacanti nelle diverse discipline sono in tutto 240 a cui si devono aggiungere 108 cattedre di sostegno, per un totale di 348 cattedre vacanti, ovvero senza un titolare. Alle superiori i posti liberi sulle discipline sono 281 a cui si aggiungono 82 cattedre di sostegno per un totale di 363 posti. Le 955 cattedre vacanti potrebbero andare a ruolo. Ma in che misura è ancora prematuro affermarlo. I contingenti per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere autorizzati dal Ministero dell’Istruzione e poi ripartiti sui territori dagli uffici scolastici regionali. Maggiore chiarezza e soprattutto cifre definite in base anche all’organico di fatto — ovvero alla situazione reale delle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado — arriveranno probabilmente nelle prossime settimane.

