Il Covid rallenta la voglia d'impresa. Ma c'è chi reagisce

CREMONA (27 luglio 2020) - L’effetto-Covid continua a frenare la voglia di fare impresa degli italiani, ma nel secondo trimestre dell’anno è rimasto positivo il saldo tra aperture e chiusure di attività economiche. In provincia di Cremona la differenza è pari a 35 unità (212 le iscrizioni e 177 le cancellazioni), con un tasso di crescita trimestrale dello 0,12%: poco più della metà rispetto alla media regionale lombarda (0,20%), e poco più di un terzo in confronto allo 0,33% nazionale.

Nell’ambito delle imprese artigiane, il tasso di crescita provinciale è ancora più basso: 0,07%, frutto della differenza fra 82 iscrizioni e 76 cessazioni, con un saldo positivo pari a 6. In questo caso, il tasso regionale è dello 0,24% e quello nazionale dello 0,50%.

