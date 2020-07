Castelvetro: moto fuori strada, grave centauro

CASTELVETRO PIACENTINO (26 luglio 2020) - Moto fuori strada e centauro ricoverato a Parma in gravi condizioni. Lo schianto è storia delle 14 circa, lungo la provinciale 588 all’altezza della curva situata di fronte al Cap 29010. La due ruote guidata da un 37enne di Villanova stava arrivando da Cremona e per cause al vaglio è finita contro il guardrail. Rovinosa la caduta. Per i soccorsi sono intervenuti 118 e Pubblica Assistenza di Monticelli, ma è anche stato necessario l’intervento dell’elisoccorso decollato da Parma. Proprio quest’ultimo ha infine trasportato il 37enne verso l’ospedale della città Ducale, in codice rosso. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Monticelli e di Villanova.

