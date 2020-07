Con lo scooter contro un auto, ferito 17enne

CREMONA (26 luglio 2020) - Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze ieri sera poco dopo le 20 e 30 in viale Trento Trieste all'incrocio con via Porta del Tempio. Un 17enne ha perso il controllo del suo ciclomotore Yamaha Aerox, andando ad impattare contro una Volkswagen Polo che svoltava regolarmente a sinistra in via Porta del Tempio. A causa dell'urto, il ciclomotorista veniva sbalzato in avanti sul manto stradale riportando variei lesioni agli arti inferiori. Immediatamento intervento della Polizia Locale di Cremona con due pattuglie, oltre che dei sanitari della Croce verde di Cremona e dell'automedica. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti.

