Tutta la forza di Filippo nato in piena emergenza

CREMONA (26 luglio 2020) - Filippo è nato il 5 maggio all’ospedale Maggiore, in piena emergenza Coronavirus, fra mille difficoltà e comprensibili timori dei genitori. Ma proprio come i 15 bebé venuti alla luce a fine giugno in 24 ore, che hanno fatto parlare di Cremona e del suo ‘baby boom’ in tutta Italia, Filippo ha dimostrato a tutti che la vita è molto più forte di qualsiasi paura. É con lui che prosegue l’iniziativa lanciata dal quotidiano La Provincia il 28 giugno, proprio per celebrare la vita anche attraverso i bellissimi scatti della fotografa Adriana Gutierrez Tapia. Inizialmente rivolta ai nuovi nati durante la fase post lockdown, è stata poi estesa: l’editore ha deciso che l’abbonamento semestrale all’edizione digitale del quotidiano potrà essere richiesto dai genitori di tutti i bimbi venuti alla luce nel 2020. Da gennaio a fine maggio sono stati 300 e fra questi c’è appunto Filippo, che nella fotografia pubblicata a lato posa con papà Gabriele e mamma Silvia.

