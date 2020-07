Chiuso in perdita il 2019. Mancano 254 mila euro

CREMONA (26 luglio 2020) - Il 2019 si chiude con una perdita di esercizio di 254.224,08 euro per Cremona Solidale. Le origini della passività sono da individuare nel maggiore costo del personale, con l’entrata a pieno regime del rinnovo contrattuale dal primo gennaio 2019, e nella diminuzione dei margini operativi (ossia la differenza tra ricavi e costi) di una buona parte dei sevizi erogati. La perdita verrà coperta utilizzando le riserve degli avanzi di gestione degli anni precedenti, un fondo che si è andato consolidando dal 2015 in poi per far fronte ad emergenze, a cui non si attingere in via straordinaria.

I conti dell’Azienda speciale comunale di via Brescia sono stati discussi e approvati venerdì in Consiglio comunale con 15 voti a favore e 9 contro. Si tratta dell’ultimo passo di un percorso iniziato il 18 giugno, quando il consiglio di amministrazione dell’azienda di servizi alla persona aveva approvato lo Stato patrimoniale e conto economico 2019, la nota integrativa al bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019, e la Relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo 2019. Cremona Solidale ha quindi provveduto a trasmettere questi atti al Comune, esaminati dapprima in Giunta, quindi in modo dettagliato nella competente Commissione consiliare e, infine, aprovati dal Consiglio.

